Турция пообещала продолжить добычу углеводородов в море близ Кипра

Турция продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза о санкциях. Об этом заявляет турецкий МИД.

Совет ЕС в ответ на бурение, проводимое турецкой стороной в водах Кипра, вводит первые санкции. В частности, речь идет о приостановке диалога на высоком уровне и отмене заседания совета ассоциации Турции - ЕС, рекомендации Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах , а также продолжить работу над вариантами ограничительных мер.

В заявлении говорится, что решение ЕС о приостановке переговоров с Турцией не повлияет на решимость Анкары продолжить деятельность по углеводородам в восточной части Средиземного моря.

Отмечается, что турецкая сторона продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в данном вопросе.