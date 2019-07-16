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4:38   16 Июля 2019
Весь мир

Турция пообещала продолжить добычу углеводородов в море близ Кипра

Турция пообещала продолжить добычу углеводородов в море близ Кипра

Турция продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза о санкциях. Об этом заявляет турецкий МИД.

Совет ЕС в ответ на бурение, проводимое турецкой стороной в водах Кипра, вводит первые санкции. В частности, речь идет о приостановке диалога на высоком уровне и отмене заседания совета ассоциации Турции - ЕС, рекомендации Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах , а также продолжить работу над вариантами ограничительных мер.

В заявлении говорится, что решение ЕС о приостановке переговоров с Турцией не повлияет на решимость Анкары продолжить деятельность по углеводородам в восточной части Средиземного моря.

Отмечается, что турецкая сторона продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в данном вопросе.

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Автор: Олег Королев
#турция #кипр

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