Пушков предложил не пускать «Океан Эльзы» в Россию

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение музыканта и лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с РФ.

Ранее солист группы «Океан Эльзы» предложил отправить неуполномоченных переговорщиков в тюрьму на 15 лет. В качестве примера он привел США, где в 1799 году был введен «акт Логана», запрещающий любые переговоры со странами, находящимся с Вашингтоном в конфликте.

Пушков заявил, что после такого заявления Вакарчук должен стать невъездным на территорию России. По его мнению, солист «Окана Эльзы» может петь «Хоть в Индийском, хоть в Тихом океане», но не в России.

«Обойдёмся без Вакарчука и без Эльзы», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук с несколькими членами партии встретился с российским премьером Дмитрием Медведевым.