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Количество утонувших на несанкционированном пляже в Якутске увеличилось до семи

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3:34   16 Июля 2019
Россия

Количество утонувших на несанкционированном пляже в Якутске увеличилось до семи

Количество утонувших на несанкционированном пляже в Якутске увеличилось до семи

Спасатели извлекли тело ребенка и четырех взрослых, утонувших тонувших при купании на несанкционированном пляже Якутска. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли при купании в Лене, еще четверо пропали без вести. Согласно данным спасательного ведомства, всего на несанкционированном месте отдыха были 11 человек. Сначала взрослые оставили детей без присмотра, а затем погибли, пытаясь их спасти.

По последним данным, спасателям удалось извлечь тела четырех взрослых и еще одного ребенка. Таким образом, погибли семь человек, из которых трое - дети.

По факту инцидента СКР по Якутии проводит проверку. Родственникам погибших и пострадавших помогает психолог спасательного ведомства.

Ранее стало известно, что на озере под Красноярском нашли тела утонувшей женщины и ее четырехлетнего внука.

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Автор: Олег Королев
#якутск #утопленники

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