США «играют с огнем», заявил глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран пересмотрит свое решение об обогащении урана «в течение нескольких часов». Об этом он заявил в интервью NBC.

На вопрос журналиста о том, не опасается ли Иран, что играет с огнем, Зариф заявил, что это США играют с огнем, покинув ядерную сделку. По его словам, соглашение подразумевало, что в случае, если одна из сторон начинает его нарушать, то частичное выполнение сделки может быть прекращено.

Зариф заявил, что Тегеран не будет разрабатывать ядерное оружие. По его словам, если бы иранская сторона хотела бы это сделать, то давно бы это сделала.

Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран не намерен выполнять требования Вашингтона о том, чтобы сделка была пересмотрена. Зариф уверен, что если «начать уступать незаконным требованиям, то конца им не будет».