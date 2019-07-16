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2:48   16 Июля 2019
Весь мир

США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

Американские дипломаты на переговорах с представителями РФ в Женеве намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с участием КНР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в США.

Накануне президент США Дональд Трамп предложил заключить договор «нового поколения» по ограничению ядерного оружия, который был бы подписан США, Россией и КНР. Ожидается, что он охватит все типы ядерного оружия.

Собеседник Reuters сообщил, что если встреча российских и американских дипломатов пройдет хорошо, то она даст больше ясности в том, как обстоят дела с китайцами по мнению представителей РФ.

Источник агентства отмечает, что стороны наконец вновь пришли к тому моменты, чтобы возобновить дискуссии. При этом он отметил, что вероятность срыва все же существует, поскольку стороны всегда «находятся в одном инциденте от срыва переговоров».

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Автор: Олег Королев
#россия #сша #китай #ядерная сделка

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