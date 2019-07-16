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2:30   16 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от поездки в Москву

Украинский депутат рассказал о впечатлениях от поездки в Москву

Накануне посетивший Москву депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что Россия встретила украинских политиков с гостеприимством.

По его словам, российские власти принимали украинцев гостеприимно. Нардеп отметил, что речь шла о диалоге, а не о монологе.

Рабинович отметил, что после съемок он попросил российского премьера Дмитрия Медведева поговорить «по-человечески, без камер». По его словам, они долго беседовали и пили чай. Украинский депутат отметил, что у сторон произошли некие душевные изменения, благодаря которым стороны стремятся договариваться.

Он также добавил, что на встрече с российской стороной в Москве делегация заявил о претензиях на Крым и подчеркнула, что ни один украинский политик не скажет иного. По словам Рабиновича, России следует «с этим жить и думать, что делать».

Депутат отметил, что основной целью  визита было продолжение контактов.

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Автор: Олег Королев
#украина #верховная рада #рабинович

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