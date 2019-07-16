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2:05   16 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Грузия прокомментировала инцидент на границе с Азербайджаном

Грузия прокомментировала инцидент на границе с Азербайджаном

Министерство иностранных дел Грузии осудило инцидент а грузино-азербайджанской границе у монастырского комплекса Давид-Гареджи.

Ранее МИД Азербайджана сообщал, что граждане Грузии нарушили границу с Азербайджаном, совершив атаку на пограничников. В интернете появилась видеозапись инцидента. Гид из монастырского комплекса Давид-Гареджи, находящемся неподалеку от места происшествия, рассказал, что местные жители якобы протестовали против выноса икон.

МИД Грузии отмечает, что подобные инциденты не соответствуют существующим стратегическим и партнерским отношениям двух стран. Ведомство подчеркивает необходимость создания экспертной группы для расследования инцидента.

Древнейший грузинский пещерный монастырский комплекс Давид-Гареджи расположен на несогласованном участке границы. Ситуация вокруг границы обострилась в конце апреля, когда азербайджанские пограничники перекрывали путь к нему.

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Автор: Олег Королев
#азербайджан #грузия #граница

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