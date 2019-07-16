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Глава СКР предложил дать следователям доступ к банковской тайне без суда

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1:47   16 Июля 2019
Весь мир

Глава СКР предложил дать следователям доступ к банковской тайне без суда

Глава СКР предложил дать следователям доступ к банковской тайне без суда

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил необходимость давать следователям полномочия, позволяющие запрашивать представляющие банковскую тайну сведения. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Для этого Бастрыкин предложил внести соответствующие изменения в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

По его словам, необходимость данный изменений назрела, поскольку широкое распространения получили факты о том, что в ходе проведения доследственной проверки проверяемыми лицами предпринимаются активные действия к сокрытию имущества.

Глава СК РФ заявил, что данные меры нужно принимать с учетом необходимости повышения эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений, в чем заинтересован не только СКР, но и Счетная палата, ЦБ РФ, ФНС, Росфинмониторинг. По мнению Бастрыкина, соответствующие вопросы должны приниматься совместными согласованными усилиями.

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Автор: Олег Королев
#скр #банковская тайна

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