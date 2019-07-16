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 Трамп рассматривает возможность увольнения главы Минторга США

Трамп рассматривает возможность увольнения главы Минторга США
1:21   16 Июля 2019
Весь мир

Трамп рассматривает возможность увольнения главы Минторга США

Трамп рассматривает возможность увольнения главы Минторга США

Американский президент Дональд Трамп обсуждает с советниками возможность увольнения министра торговли Уилбура Росса, сообщает NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Росс, в ведении которого находится перепись населения, не смог отстоять стремление Трампа включить в список вопросов пункт о гражданстве. Американский лидер считает, что необходимо знать точное число иностранцев, проживающих в США. Борьба с нелегальными мигрантами - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

Верховный суд США не согласен с тем, что данный вопрос нужно добавить в перепись, которая проводится по указанию конгресса раз в десятилетие.

Минторг США в понедельник заявил, что Росс продолжит работать на благо американского народа и повестки дня президента.

Трамп и ранее выражал недовольство Россом из-за неудачных торговых переговоров. Нынешняя администрация США ведет торговую войну с Китаем и рядом других стран, стремясь снизить торговый дефицит.

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Автор: Олег Королев
#трамп #минторг сша #уилбур росс

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