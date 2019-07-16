Документальный фильм ФАН покажет «лицо» проплаченной оппозиции
«Федеральное агентство новостей» анонсировало документальный фильм, разоблачающий российскую оппозицию.
ФАН отмечает, что оппозиционеры вновь пустились во все тяжкие, применяя самые грязные политические технологии, провоцируя массовые беспорядки, покупая голоса и фальсифицируя документы.
Несмотря на это, команда блогера Алексея Навального не смогла получить массовую поддержку. Однако, от него это и не требуется - иностранные спонсоры платят главе ФБК не за это. Агентство отмечает, что основной целью деятельности оппозиции является взбудораживание людей.
ФАН в своем документальном фильме расскажет о методах, к которым политические провокаторы прибегают сейчас. Агентство подчеркивает, что покажет лицо проплаченной оппозиции и ее обратную сторону.