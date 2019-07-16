«Федеральное агентство новостей» анонсировало документальный фильм, разоблачающий российскую оппозицию.

ФАН отмечает, что оппозиционеры вновь пустились во все тяжкие, применяя самые грязные политические технологии, провоцируя массовые беспорядки, покупая голоса и фальсифицируя документы.

Несмотря на это, команда блогера Алексея Навального не смогла получить массовую поддержку. Однако, от него это и не требуется - иностранные спонсоры платят главе ФБК не за это. Агентство отмечает, что основной целью деятельности оппозиции является взбудораживание людей.

ФАН в своем документальном фильме расскажет о методах, к которым политические провокаторы прибегают сейчас. Агентство подчеркивает, что покажет лицо проплаченной оппозиции и ее обратную сторону.