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0:44   16 Июля 2019
Весь мир

Митинг оппозиции в столице Судана оказался подставным

Митинг оппозиции в столице Судана оказался подставным

Митинг оппозиции на одной из улиц Хартума оказался постановочным, сообщает ФАН со ссылкой на корреспондента в Судане.

В понедельник были казнены пятеро преступников, обвиненных после трехлетнего расследования в убийстве подростка. В их поддержку вышли протестовать их родственники и друзья. Демонстранты не говорили, что были казнены преступники - они попытались выставить их «политзаключенными» и «жертвами режима».

После того, как двое сотрудников Сил быстрого реагирования прибыли разбирать баррикады и освобождать дорогу, на них накинулся мужчина с ножом. Демонстранты смогли его удержать.

На снятые корреспондентом ФАН кадры попал диалог полиции и местных жителей. Правоохранитель обратился к топле и попросил перенести демонстрацию в другое место, поскольку рядом с местом проведения митинга находится медресе и проходят учебные занятия.

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Автор: Олег Королев
#митинг #судан #хартум

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