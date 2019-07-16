Митинг оппозиции в столице Судана оказался подставным

Митинг оппозиции на одной из улиц Хартума оказался постановочным, сообщает ФАН со ссылкой на корреспондента в Судане.

В понедельник были казнены пятеро преступников, обвиненных после трехлетнего расследования в убийстве подростка. В их поддержку вышли протестовать их родственники и друзья. Демонстранты не говорили, что были казнены преступники - они попытались выставить их «политзаключенными» и «жертвами режима».

После того, как двое сотрудников Сил быстрого реагирования прибыли разбирать баррикады и освобождать дорогу, на них накинулся мужчина с ножом. Демонстранты смогли его удержать.

На снятые корреспондентом ФАН кадры попал диалог полиции и местных жителей. Правоохранитель обратился к топле и попросил перенести демонстрацию в другое место, поскольку рядом с местом проведения митинга находится медресе и проходят учебные занятия.