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Митинг оппозиции в столице Судана оказался подставным

 Совет ЕС сообщил об антитурецких санциях

Совет ЕС сообщил об антитурецких санциях
0:21   16 Июля 2019
Весь мир

Совет ЕС сообщил об антитурецких санциях

Совет ЕС сообщил об антитурецких санциях

Совет стран ЕС принял решение не проводить ь диалог с Турцией на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации в ответ на бурение в территориальных водах Кипра. Об этом говорится в пресс-релизе совета ассоциации.

Отмечается, что в свете новых незаконных и продолжающихся буровых работ в Турции и Совет принимает решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, а также соглашается не проводить заседания совета ассоциации и дальнейшие заседания на высоком уровне в рамках диалога между Брюсселем и Анкарой.

Также Совет ЕС предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, особенно в отношении финансируемого государством кредитования.

Орган поручил главе дипломатии ЕС Федерике Могерини и Еврокомиссии продолжить работу над вариантами ограничительных мер.

Ранее главы МИД стран-членов ЕС одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений газа и нефтив исключительной экономической зоне Кипра. По информации издания Focus, секционные меры среди прочего предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС.

На данный момент в исключительной экономической зоне Кипра находятся две турецкие буровые установки - «Фатих» и «Явуз». Кипрская и греческая стороны считают их работы по геологоразведке провокациями.

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Автор: Олег Королев
#евросоюз #турция #кипр

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