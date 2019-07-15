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Кандидат в Мосгордуму Митрохин «собирал» подписи у мертвых людей

 Яшин использовал сайт МО Красносельский для продвижения своей политической программы

Яшин использовал сайт МО Красносельский для продвижения своей политической программы
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23:07   15 Июля 2019
Россия

Кандидат в Мосгордуму Митрохин «собирал» подписи у мертвых людей

Кандидат в Мосгордуму Митрохин «собирал» подписи у мертвых людей

Член ОП и общественный деятель Илья Ремесло сообщил, что оппозиционные кандидаты в Мосгордуму активно использовали имена мертвых людей в подписных листах. За подобными махинациями была замечена не только юрист ФБК Любовь Соболь, но и другие самовыдвиженцы.

Так, появились доказательства наличия «мертвых душ» среди документов Сергея Митрохина. Столичный избирком признал у него 618 недействительных подписей. Кандидат в депутаты уже заявил о своем намерении обжаловать это решение. Однако выяснилось, что часть предоставленных им «автографов» принадлежит людям, которых нет уже в живых.

Например, на подписном листе значится гражданка Роганова Антонина Александровна, 1936 года рождения. Она поставила подпись за Митрохина 29 июня 2019 года.

Кандидат в Мосгордуму Митрохин «собирал» подписи у мертвых людей

Однако есть документы, которые говорят о том, что женщина умерла два года назад. При этом совпадает и адрес, и год рождения, и паспортные данные.

Кандидат в Мосгордуму Митрохин «собирал» подписи у мертвых людей

Напомним, ранее в подобной ситуации оказались кандидаты в МГД от Навального — Любовь Соболь и Дмитрий Гудков. После проверки подписных листов выяснилось, что половина подписавшихся мертвы, а трети вовсе не существует.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #махинации #мосгордума #митрохин

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