Кандидат в Мосгордуму Митрохин «собирал» подписи у мертвых людей

Член ОП и общественный деятель Илья Ремесло сообщил, что оппозиционные кандидаты в Мосгордуму активно использовали имена мертвых людей в подписных листах. За подобными махинациями была замечена не только юрист ФБК Любовь Соболь, но и другие самовыдвиженцы.

Так, появились доказательства наличия «мертвых душ» среди документов Сергея Митрохина. Столичный избирком признал у него 618 недействительных подписей. Кандидат в депутаты уже заявил о своем намерении обжаловать это решение. Однако выяснилось, что часть предоставленных им «автографов» принадлежит людям, которых нет уже в живых.

Например, на подписном листе значится гражданка Роганова Антонина Александровна, 1936 года рождения. Она поставила подпись за Митрохина 29 июня 2019 года.

Однако есть документы, которые говорят о том, что женщина умерла два года назад. При этом совпадает и адрес, и год рождения, и паспортные данные.

Напомним, ранее в подобной ситуации оказались кандидаты в МГД от Навального — Любовь Соболь и Дмитрий Гудков. После проверки подписных листов выяснилось, что половина подписавшихся мертвы, а трети вовсе не существует.