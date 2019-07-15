Яшин использовал сайт МО Красносельский для продвижения своей политической программы

Бывший помощник уже экс-кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина Михаил Конев заявил, что тот использовал служебные полномочия в личных целях. По словам мужчины, Яшин на сайте администрации Красносельского округа публиковал ссылки на личные сайты, пишет ФАН.

В правой верхней части сайта действительно есть ссылки на социальные сети округа. Если перейти на YouTube Красносельского округа с главной страницы, то можно попасть на канал с несколькими видео с заседаний депутатов и встреч с жителями столицы.

А если перейти на любую другую страницу сайта и кликнуть на YouTube-канал, то пользователь попадает на личную страницу Яшина, где он публикует свои «расследования».

Кроме того, Конев подчеркнул, что после того, как он покинул команду Яшина, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы.

«Сторонники Яшина обвиняют меня во всех грехах, желают сдохнуть и даже просят отменить выборы», — отметил Конев.

Напомним, в понедельник, 15 июля, Мосгоризбирком отказал Яшину в регистрации на выборах. Накануне, 14 июля, такое же решение было принято в отношении другого кандидата от Навального — Любови Соболь. Оба протеже блогера ранее попадались на подделке подписей, которые избирательная комиссия в итоге и признала «бракованными».