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22:32   15 Июля 2019
Россия

Яшин использовал сайт МО Красносельский для продвижения своей политической программы

Яшин использовал сайт МО Красносельский для продвижения своей политической программы

Бывший помощник уже экс-кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина Михаил Конев заявил, что тот использовал служебные полномочия в личных целях. По словам мужчины, Яшин на сайте администрации Красносельского округа публиковал ссылки на личные сайты, пишет ФАН.

В правой верхней части сайта действительно есть ссылки на социальные сети округа. Если перейти на YouTube Красносельского округа с главной страницы, то можно попасть на канал с несколькими видео с заседаний депутатов и встреч с жителями столицы.

Яшин использовал сайт МО Красносельский для продвижения своей политической программы

А если перейти на любую другую страницу сайта и кликнуть на YouTube-канал, то пользователь попадает на личную страницу Яшина, где он публикует свои «расследования».

Яшин использовал сайт МО Красносельский для продвижения своей политической программы

Кроме того, Конев подчеркнул, что после того, как он покинул команду Яшина, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы.

«Сторонники Яшина обвиняют меня во всех грехах, желают сдохнуть и даже просят отменить выборы», — отметил Конев.

Напомним, в понедельник, 15 июля, Мосгоризбирком отказал Яшину в регистрации на выборах. Накануне, 14 июля, такое же решение было принято в отношении другого кандидата от Навального — Любови Соболь. Оба протеже блогера ранее попадались на подделке подписей, которые избирательная комиссия в итоге и признала «бракованными».

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #выборы #мосгордума #яшин

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