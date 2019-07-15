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Эксперты предостерегают россиян от отдыха в Тунисе

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21:59   15 Июля 2019
Весь мир

Эксперты предостерегают россиян от отдыха в Тунисе

Эксперты предостерегают россиян от отдыха в Тунисе

Ведущий научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин считает, что отдых в Тунисе сейчас — опасное занятие, поскольку террористы в Северной Африке ведут себя довольно активно. Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

Согласно опросу, который проводил портал TourDom.ru, 66% россиян готовы купить выгодную путевку в Тунис, несмотря на высокий риск терактов и предупреждения МИД РФ. В год эта страна принимает 8-9 миллионов туристов.

Власти Туниса пытаются бороться с терроризмом, однако ситуация по-прежнему остается нестабильной. После того, как четыре года назад в стране произошел крупный теракт, поток туристов спал. 

«При этом, все течет и изменяется, и сейчас туристический поток в Тунис стал набирать обороты. Просто раз тунисцы предоставляют выгодные условия, то люди туда едут, хотя там, конечно, все может произойти», — считает Зинин.

Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также подтвердил, что террористическая опасность в Тунисе сохраняется. Поэтому каждый для себя должен определять соразмерность рисков во время поездок в такие страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #туризм #общество #тунис

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