Оппозиция привела на митинг в Москве несовершеннолетних, подвергнув их опасности

Оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы, которые организовали в Москве незаконный протестный митинг на Трубной площади, привели на акцию не совершеннолетних. Тем самым, отмечают «Народные новости» протестующие ставят под угрозу жизнь и здоровье несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что митинг так называемых оппозиционеров на «Трубной» обернулся очередной провокацией — неизвестные зажгли в толпе дымовую шашку. При этом известно, что акция провалилась, не набрав и 500 человек.

Кандидаты в Мосгордуму, чьи подписные листы не приняли из-за большого количества недействительных автографов, организовали в понедельник вторую по счету протестную «антивыборную» акцию на площади рядом со станцией метро «Трубная».

Так называемые оппозиционеры, в числе которых Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Иван Жданов продолжают игнорировать установленный компетентными органами факт фальсификации подписей, заявляя, что именно власть якобы не дает им участвовать в выборах. Собравшиеся агрессивно скандируют кричалки, разбрасывают шашки.

Как подчеркивает издание, созданная организаторами обстановка может угрожать здоровью и жизни граждан, особенно несовершеннолетних. Фотографию с ребенком на протесте выложил в своем Twitter один из митингующих – Даниил Холодный, работающий в навальновском ФБК.

То, что такого рода митинги - угроза жизни и здоровью ребенка, очевидно. Ведь во время незаконного митинга, который состоялся накануне, 14 июля, у здания Мосгоризбиркома имели место провокации, которые могли привести к жестким силовым столкновениям с правоохранителями. Так, своих сторонников на конфликт с сотрудниками полиции активно подталкивала не прошедший на выборы Любовь Соболь. Эксперты полагают, что оппозиция намерено провоцировала стычки ради пиара в либеральных СМИ, в том числе западных.

Вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции наказывается по статье 20.2 КоАП РФ. Сейчас депутаты рассматривают возможность ужесточения наказания за подобного рода действия.