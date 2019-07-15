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Митинг оппозиции на Трубной площади провалился

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Митинг оппозиции на Трубной площади провалился

Митинг оппозиции на Трубной площади провалился

 Яшин на деньги налогоплательщиков устроил себе пиар-кампанию

Яшин на деньги налогоплательщиков устроил себе пиар-кампанию
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20:24   15 Июля 2019
Россия

Митинг на Трубной площади обернулся очередной провокацией оппозиции

Митинг на Трубной площади обернулся очередной провокацией оппозиции

Участники оппозиционного митинга на трубной площади в Москве устроили провокацию, подвергнув опасности жизни людей. Неизвестные зажгли в толпе дымовую шашку.

Митинг на Трубной площади обернулся очередной провокацией оппозиции

Ранее стало известно, что начавшийся в понедельник на Трубной площади митинг оппозиции провалился, жители не поддержали мероприятие оппозиционеров. Его посетили менее 500 человек, в том числе журналисты и сотрудники органов правопорядка. При этом полицейские проведению акции не препятствовали, задержаний не последовало.

Накануне у здания московского избиркома прошла акция, которую организовали недопущенные на выборы в Мосгордуму Илья Яшин, Иван Жданов и Любовь Соболь. Они в числе прочих кандидатов получили отказ из-за того, что количество недействительных подписей в их подписных листах значительно превысило допустимый по закону порог. Яшин, Соболь и Жданов намерено провоцировали правоохранителей, потому были задержаны, но вскоре отпущены. Ранее стало известно, что подписи за них оставляли не только живые, но и мертвые, и даже никогда не существовавшие люди. 

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Автор: Алла Ларионова
#москва #оппозиция #митинг #мосгордума

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