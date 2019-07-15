Митинг на Трубной площади обернулся очередной провокацией оппозиции

Участники оппозиционного митинга на трубной площади в Москве устроили провокацию, подвергнув опасности жизни людей. Неизвестные зажгли в толпе дымовую шашку.

Ранее стало известно, что начавшийся в понедельник на Трубной площади митинг оппозиции провалился, жители не поддержали мероприятие оппозиционеров. Его посетили менее 500 человек, в том числе журналисты и сотрудники органов правопорядка. При этом полицейские проведению акции не препятствовали, задержаний не последовало.

Накануне у здания московского избиркома прошла акция, которую организовали недопущенные на выборы в Мосгордуму Илья Яшин, Иван Жданов и Любовь Соболь. Они в числе прочих кандидатов получили отказ из-за того, что количество недействительных подписей в их подписных листах значительно превысило допустимый по закону порог. Яшин, Соболь и Жданов намерено провоцировали правоохранителей, потому были задержаны, но вскоре отпущены. Ранее стало известно, что подписи за них оставляли не только живые, но и мертвые, и даже никогда не существовавшие люди.