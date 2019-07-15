Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Митинг оппозиции на Трубной площади провалился

Митинг оппозиции на Трубной площади провалился

 Яшин на деньги налогоплательщиков устроил себе пиар-кампанию

Яшин на деньги налогоплательщиков устроил себе пиар-кампанию
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля

Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля

 Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий

Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий
Цена на золото колеблется на фоне китайских статданных

Цена на золото колеблется на фоне китайских статданных

 Корреспондент ФАН пострадал от слезоточивого газа при разгоне протестующих в Хартуме

Корреспондент ФАН пострадал от слезоточивого газа при разгоне протестующих в Хартуме
Митинг оппозиции на Трубной площади провалился

Митинг оппозиции на Трубной площади провалился

 Яшин на деньги налогоплательщиков устроил себе пиар-кампанию

Яшин на деньги налогоплательщиков устроил себе пиар-кампанию
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля

Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля

 Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий

Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий
Цена на золото колеблется на фоне китайских статданных

Цена на золото колеблется на фоне китайских статданных

 Корреспондент ФАН пострадал от слезоточивого газа при разгоне протестующих в Хартуме

Корреспондент ФАН пострадал от слезоточивого газа при разгоне протестующих в Хартуме
20:36   15 Июля 2019
Россия

Яшин на деньги налогоплательщиков устроил себе пиар-кампанию

Яшин на деньги налогоплательщиков устроил себе пиар-кампанию

Илью Яшина уличили в грубом нарушении избирательного законодательства Москвы. Политик не смог удержаться, чтобы не воспользоваться своим служебным положением главы Красносельского МО: на официальном сайте муниципалитета, созданном на деньги налогоплательщиков, Яшин разместил ссылки на свой Youtube-канал с предвыборной агитацией.  

В роликах Яшин призывает голосовать за себя и рассказывает про плохих конкурентов. Тогда как по закону, на официальном портале муниципалитета запрещена любая реклама, как коммерческая, так и политическая. 

Вечером 15 июля стало известно, что Илье Яшину отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму, так как рабочая группа по проверке подписных листов признала недостоверными или недействительными 552 подписи, предоставленных главой Красносельского МО. Это составляет 11,18% от общего числа, что превышает допустимый порог в 10%.

Ранее в сети появилось видео о том, как готовились поддельные подписные листы за Яшина и Дмитрия Гудкова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Елена Ляхова
#россия #политика #мосгордума #яшин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...