Яшин на деньги налогоплательщиков устроил себе пиар-кампанию

Илью Яшина уличили в грубом нарушении избирательного законодательства Москвы. Политик не смог удержаться, чтобы не воспользоваться своим служебным положением главы Красносельского МО: на официальном сайте муниципалитета, созданном на деньги налогоплательщиков, Яшин разместил ссылки на свой Youtube-канал с предвыборной агитацией.

В роликах Яшин призывает голосовать за себя и рассказывает про плохих конкурентов. Тогда как по закону, на официальном портале муниципалитета запрещена любая реклама, как коммерческая, так и политическая.

Вечером 15 июля стало известно, что Илье Яшину отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму, так как рабочая группа по проверке подписных листов признала недостоверными или недействительными 552 подписи, предоставленных главой Красносельского МО. Это составляет 11,18% от общего числа, что превышает допустимый порог в 10%.

Ранее в сети появилось видео о том, как готовились поддельные подписные листы за Яшина и Дмитрия Гудкова.