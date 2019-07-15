Кандидата Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму. Политик предоставил необходимо число подписей в срок, но рабочая группа по проверке подписных листов признала недостоверными или недействительными 552 подписи, что составляет 11,18% от общего числа. Допустимый порог, согласно закону, составляет 10%.

Напомним, накануне в дальнейшем участии в выборах отказали нескольким кандидатам, среди которых Любовь Соболь и Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Вскоре они устроили несанкционированный митинг в Москве. В результате стражи порядка задержали и отпустили соратников скандально известного блогера Алексея Навального, намерено провоцирующих представителей власти. В подписных листах Соболь, Гудкова и Жданова также нашли слишком большое количество недействительных «автографов».

Ранее штаб кандидата в Мосгордуму Александра Босых сообщил о массовой фальсификации подписей за кандидатов Илью Яшина и Дмитрия Гудкова. Политик опубликовал на своей странице в Facebook кадры, запечатлевшие поддельные подписные листы.

Кроме того, правоохранители обнаружили в центре Москвы «фабрику» по «рисовке» подписей за еще одного кандидата - Соболь. Видеозапись обнаружения цеха по подделке документов также попала в сеть.