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20:33   15 Июля 2019
Россия

Собчак опровергла слова Соболь о «забракованной» подписи Азара

Собчак опровергла слова Соболь о «забракованной» подписи Азара

Российская журналистка Ксения Собчак выложила в соцсетях изображение, на котором видно, что подпись спецкора «Новой газеты» Ильи Азара в поддержку кандидата в Мосгордуму Любови Соболь считается учтенной.

Собчак опровергла слова Соболь о «забракованной» подписи Азара

При этом сама Соболь утверждает, что подпись забраковали во время проверки.

Юрист ФБК собиралась баллотироваться в Мосгордуму по 43-му округу. Однако накануне, 14 июля, она получила отказ в регистрации от Мосизбиркома. Доля «бракованных» подписных листов оказалась слишком велика.

При этом ранее член ОП Илья Ремесло сообщил, что члены столичного избиркома обнаружили несоответствие в большинстве подписей «независимых» кандидатов в МГД. Особенно подозрительными оказались документы Соболь и Дмитрия Гудкова. Оказалось, что половина подписавшихся за оппозиционных кандидатов мертвы, а трети вовсе не существует.

Напомним, ранее СМИ писали, что Соболь организовала в Пресненском районе Москвы «фабрику» по подделке подписей. Бывший координатор штаба Соболь по Пресненскому району Арсений также рассказывал о махинациях с подсчетом подписей. 

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #политика #мосгордума #соболь

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