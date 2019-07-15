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19:45   15 Июля 2019
Россия

Дмитриева оценила ситуацию на муниципальных выборах в Петербурге

Дмитриева оценила ситуацию на муниципальных выборах в Петербурге

Глава фракции «Партия Роста» в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева заявила, что ситуация на муниципальных выборах в Северной столице гораздо лучше по сравнению с выборами 2014 года. Она отметила, что городской избирком практически у всех принял документы.

На прошлых выборах Дмитриева представляла «Справедливую Россию». По ее словам, тогда выдвигались порядка 1000 человек, однако документы в итоге смогли подать 500 кандидатов. 

«Сейчас практически все смогли подать документы» — добавила она.

Дмитриева обратила внимание, что в проблемных случаях разрешить ситуацию помогают представители федерального центра, представители Центризбиркома. 

«В участковые избирательные комиссии, благодаря позиции ЦИК и Эллы Александровны Панфиловой, все-таки удалось добиться включения – с правом решающего голоса – представителей «Партии Роста», — заключила она.

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Автор: Виктория Разумовская
#выборы #петербург #политика #дмитриева

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