Дмитриева оценила ситуацию на муниципальных выборах в Петербурге
Глава фракции «Партия Роста» в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева заявила, что ситуация на муниципальных выборах в Северной столице гораздо лучше по сравнению с выборами 2014 года. Она отметила, что городской избирком практически у всех принял документы.
На прошлых выборах Дмитриева представляла «Справедливую Россию». По ее словам, тогда выдвигались порядка 1000 человек, однако документы в итоге смогли подать 500 кандидатов.
«Сейчас практически все смогли подать документы» — добавила она.
Дмитриева обратила внимание, что в проблемных случаях разрешить ситуацию помогают представители федерального центра, представители Центризбиркома.
«В участковые избирательные комиссии, благодаря позиции ЦИК и Эллы Александровны Панфиловой, все-таки удалось добиться включения – с правом решающего голоса – представителей «Партии Роста», — заключила она.