Дмитриева оценила ситуацию на муниципальных выборах в Петербурге

Глава фракции «Партия Роста» в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева заявила, что ситуация на муниципальных выборах в Северной столице гораздо лучше по сравнению с выборами 2014 года. Она отметила, что городской избирком практически у всех принял документы.

На прошлых выборах Дмитриева представляла «Справедливую Россию». По ее словам, тогда выдвигались порядка 1000 человек, однако документы в итоге смогли подать 500 кандидатов.

«Сейчас практически все смогли подать документы» — добавила она.

Дмитриева обратила внимание, что в проблемных случаях разрешить ситуацию помогают представители федерального центра, представители Центризбиркома.