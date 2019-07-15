Политолог объяснил, почему оппозиция провоцировала задержания на митинге

В подписных листах, где стояли «автографы» граждан за кандидатов в Мосгордуму, были обнаружены «мертвые души». Об этом сообщил член Общественной палаты Илья Ремесло, который обнародовал результаты расследования и привел фотографии могил тех, кто якобы поддержал выдвиженцев.

По данным Мосизбиркома, в их числе оказались Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Иван Жданов, сообщил корреспондент ИА «Политика сегодня». Конечно, сами кандидаты с такими выводами не согласны, потому уже традиционно через провокацию попытались оспорить решение о недопущении их на выборы.

Член ОП Ремесло вместе с волонтерами нашел на кладбище тех, кто, по его словам, «подписался» в поддержку некоторых кандидатов. Имена покойных обнаружили в документах, которые подали в избирком Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов. Речь идет о тех кандидатах, «кто громче остальных называет любую фальсификацию позорной», отметил Ремесло.

«Мертвые души» – это классика», – отметил Ремесло, подчеркнув, что видит свою задачу в том, чтобы оградить общество от последствий наглого использования.

Однако на этом фальсификаторы не остановились. Помимо покойных в их листах нашлись и те, кого вовсе не существует, чьи паспортные данные в базах не значатся. Так, у Соболь из 4 тысяч 940 подписей недействительными или недостоверными являются 725. Это более 14,5%, при допустимом законом пороге в 10%. Именно потому Соболь и отказали в регистрации, подчеркнули в избиркоме.

В общей сложности Мосгоризбирком не принял документы у девяти кандидатов, которые придерживаются разных политических взглядов. К примеру, отказ в участии в выборах получил коммунист Вадим Кумин или член ЛДПР Василий Власов. Но как только результаты проверки озвучили, только представители оппозиционной тусовки решили действовать привычным для себя методам, призывая людей выйти на незаконный митинг в Новопушкинский сквер.

Локацию вскоре решено было сменить для привлечения внимания к своим персонам. В итоге провокаторы переместились к мэрии. Их не смутил тот факт, что мэрия Москвы по воскресеньям не работает. Потому крайне нелепо смотрелась процессия стучащих в запертые двери «протестующих».

Политолог Павел Данилин в эфире телеканала НТВ прокомментировал устроенную накануне провокацию.

«Осознав-таки, что здесь «хайпануть» не получится, митингующие двинулись к зданию городского избиркома. Попутно поменялись и лозунги. И уже не очень было понятно, чего вообще хотят эти люди? Например, зачем взяли в кольцо съемочную группу НТВ? Зачем устроили травлю по законам стаи?», – заявил эксперт.

Представители оппозиционной тусовки беспрепятственно гуляли по Москве на протяжении всего дня. Но уже к вечеру, когда через головы полицейских полетели туристические коврики и палатки, которые протестующие решили здесь разбить, началось то, чего и добивались Соболь и ее соратники. Вскоре она сама вместе с командой оказалась в руках стражей порядка.

«И сами деятели хотели бы, чтобы их «повинтили». Это хайп и дает возможность опротестовать в суде отказ в регистрации: вот, мы же находились в заключении, нас же задержали и мы не могли принести нужное число подписей и документов», – считает Данилин.

Примечательно, что головное наказание за подделку документов понесут не кандидаты, а сборщики подписей. Вероятнее, далеко не все из них имели к «рисовке» отношение. А большинство даже не догадывались, что их используют недобросовестные кандидаты.