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Цена на золото колеблется на фоне китайских статданных

Цена на золото колеблется на фоне китайских статданных

 Корреспондент ФАН пострадал от слезоточивого газа при разгоне протестующих в Хартуме

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19:29   15 Июля 2019
Весь мир

Цена на золото колеблется на фоне китайских статданных

Цена на золото колеблется на фоне китайских статданных

Стоимость золота в понедельник, 15 июля, не показала единой динамики после выхода неоднозначных экономических данных из Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18​​​:43 по московскому времени, цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,45 доллара или на 0,1 процента — до 1413,65 доллара за тройскую унцию.

Так на торги повлияли китайские статистические данные. Темпы роста объема промышленного производства в КНР ускорились в июне до 6,3 процента в годовом исчислении с пяти процентов месяцем ранее при прогнозе роста на 5,2 процента. Розничные продажи превысили ожидания — рост в июне составил 9,8 процента против майского в 8,6 процента, хотя аналитики ожидали замедление роста до 8,5 процента.

Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти отметил, что следующее большое событие для золота — встреча комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы в конце июля. По его словам, ожидания между снижением ставки на четверть процента и на половину процента разнятся, поэтому необходимого увидеть влияние происходящего на стоимость золота, передает Reuters.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #китай #весь мир #золото

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