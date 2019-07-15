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21:01   15 Июля 2019
Россия

Эксперт рассказал о превосходстве С-400 над американскими Patriot

Эксперт рассказал о превосходстве С-400 над американскими Patriot

Военный эксперт, экс-глава зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев рассказал, какие преимущества есть у комплексов С-400 по сравнению с американскими Patriot. Об этом пишет «Царьград».

По его словам, американское вооружение получает информацию со спутников на орбите, через GPS. С-400 — непосредственно от средств радиолокационной разведки. Это необходимо для того, чтобы иметь точную радиолокационную информацию, чтобы поразить цель. Иначе есть риск попасть не туда.

«(Получить) точные целеуказания (можно) только средствами разведки непосредственно или командного пункта соединения, или от соседнего полка, в режиме «ведущий  — ведомый». То есть тот обнаруживает и передает нам информацию»,  — говорит Хатылев.

Эксперт убежден, что Анкара выбрала С-400, поскольку «турки — великие торговцы» и «всучить» им американское вооружение, которое уступает по характеристикам C-400, у США не вышло.

С одной стороны у Турции — Черное море, с другой — Средиземное, а также Босфор и Дарданеллы. Чтобы защитить эти проливы, нужна очень мощная противовоздушная оборона, считает Хатылев.

«Поэтому Турция выбирает, с точки зрения покупателя, наиболее эффективную систему. Она меньше стоит, она меньше требует к себе, так сказать, обслуживания и так далее», — добавил он.

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #вооружение #с-400 #армия и опк

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