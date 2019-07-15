Госдума почтит память императора Николая II минутой молчания

Заседание Госдумы 17 июля начнется с минуты молчания: таким образом народные избранники решили почтить память последнего российского царя Николая II и его семьи, расстрелянных 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал первый зампредседателя комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Решили почтить память в день смерти царя. Кто захочет - встанет, кто не захочет - не будет вставать», — сказал Емельянов.

Эсер добавил, что на обсуждение «столь важного вопроса» ушло целых полчаса. По этой причине Емельянов опоздал на круглый стол по налогу для самозанятых.

Николай II, его супруга Александра Федоровна, их пятеро детей и прислуга были расстреляны по приказу большевиков в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева. Сейчас на этом месте возведен Храм-на-Крови. В 2000 году Русская православная церковь причислила царскую семью их к лику «царственных страстотерпцев».

Ежегодно в июле в Екатеринбурге проходят «Царские дни», посвященные гибели Романовых. Главное событие которых — крестный ход от города до урочища Ганина Яма, где большевики пытались уничтожить останки царской семьи.