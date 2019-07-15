Адвокат Вышинского объяснил причину переноса дела

«В связи с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате, дело сняли с рассмотрения до 19 июля», — добавил представитель киевского суда.

Адвокат Вышинского назвал законной такую причину переноса дела на другой день. Предварительно, заседание состоится в пятницу, 19 июля, в три часа дня по местному времени (совпадает с московским). По его словам, если заседание не состоится в очередной раз, тогда в понедельник, 22 июля, Кирилла Вышинского должны освободить из-под стражи «в связи с окончанием срока действия меры пресечения».

Адвокат также отметил, что руководителя портала РИА Новости Украина не только чувствует себя удовлетворительно, но и готовится к следующему заседанию суда. Вышинский встретился и пообщался с уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая прилетела в Киев, чтобы присутствовать на заседании и поддержать журналиста.