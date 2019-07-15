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19:04   15 Июля 2019
Россия

Правительство может продлить заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Правительство может продлить заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Минтруд РФ предложил продлить заморозку накопительной части пенсии до 2022-го года включительно. Об этом свидетельствуют материалы ведомства об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020–2022 годы.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период «моратория» на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — сказано в документе.

В мае 2018 года глава Минтруда Максим Топилин выступил за полную отмену обязательной накопительной пенсионной системы. По его мысли, на смену должна прийти модель индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В сентябре министр уточнил, что ведомство уже работает над этой идеей.

Правительство может продлить заморозку накопительной части пенсий до 2022 года

Данная концепция предполагает, что работающие россияне будут добровольно отчислять определенную часть зарплаты на будущую пенсию в дополнение к взносам работодателя.

Во время ПМЭФ-2019 глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российское правительство пока не готово к тому, чтобы разморозить пенсионные накопления. Но при этом, по его словам, сейчас идет работа над параллельным механизмом пенсионного целевого капитала.

«Это будет другая система, которая, скорее всего, заменит тот механизм накоплений», — добавил Кудрин.

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Автор: Виктория Разумовская
#пенсии #топилин #минтруд #ипк

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