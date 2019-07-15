Торгово-промышленная палата призвала сохранить индексацию пенсий для самозанятых

Торгово-промышленная палата призвала проработать вопросы с правами самозанятых пенсионеров. В частности, на круглом столе в Госдуме, где обсуждали распространение по всей стране налога на профессиональный доход, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова предложила обеспечить индексацию пенсий для самозанятых.

«Работа в качестве самозанятых не входит в трудовой стаж. С точки зрения пенсионных прав много вопросов. И если человек приходит на работу, не имея легального стажа, к нему может быть много вопросов от работодателя», — отметила Дыбова.

Эксперимент по налогооблажению самозанятых начался с 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. На такой режим налогооблажения со ставкой 4% для физлиц и 6% для юрлиц и ИП могут перейти те, кто не имеет наемных работников, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. При этом не нужно заполнять налоговые декларации, покупать кассы. Страховые взносы можно не вносить, но тогда можно рассчитывать только на социальную пенсию и на пять лет позже.

Елена Дыбова перечислила плюсы такого налогового режима.

«Люди худо-бедно начинают привыкать к мысли, что им придется платить в бюджет. С точки зрения предпринимателей, такой режим — плюс, так как нет касс, нет сумасшедшей проверочной нагрузки, бюрократизм отодвинули», — заметила вице-президент ТПП.

Она поддержала инициативу Госдумы распространить осенью налог на другие регионы России.