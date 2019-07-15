Соболь и Яшин пытались устроить митинг на встрече с главой Мосизбиркома

Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которых пригласили в Мосгоризбирком для обсуждения возникших вопросов, оказались не готовы к конструктивному диалогу и попытались устроить акцию протеста. Об этом в понедельник председатель МГИК Валентин Горбунов рассказал РИА Новости. Ранее Горбунов сообщил, что готов принять всех желающих кандидатов, чтобы обсудить с каждым вопросы, возникшие по итогам проверки подписей.

Приехавший в избирком оппозиционер Илья Яшин заявил представителям СМИ, что встреча с главой МГИК не состоялась, так как «Горбунов в последний момент решил изменить формат ранее заявленной публичной встречи с кандидатами в депутаты на личный прием». Горбунов же отметил, что готов был выслушать всех поодиночке, однако некоторые кандидаты, в числе которых Яшин и Любовь Соболь, пытались превратить все это в митинг.

«Они требовали собрать всех вместе, с камерами. Они не были настроены конструктивно что-то обсуждать, они пришли опять митинговать», — рассказал глава Мосизбиркома.

По его словам, одним из немногих кандидатов, который готов был поговорить конструктивно, оказался Дмитрий Гудков. Горбунов отметил, что кандидат подошел к встрече наиболее трезво. В конечном итоге согласились индивидуально обсудить свои проблемы кандидаты Ирина Собянина и Иван Кульнев, оба являются самовыдвиженцами.

Накануне, 15 июля, состоялся несанкционированный митинг ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», среди которых Илья Яшин, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и Сергей Митрохин.