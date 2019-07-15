Соболь и Яшин устроили балаган в МГИК, чтобы пропиарить еще один митинг

Днем 15 июля во дворе у Мосгоризбиркома было людно — на 15 часов была назначена встреча его главы Валентина Горбунова с несостоявшимися из-за махинаций с подписными листами кандидатами в Мосгордуму. За вдохновителей несанкционированной акции, которые в выходной приходили с палатками к МГИК, проголосовали не только живые, но и мертвые.

К назначенному времени на площадь явились Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, первым к дверям МГИКа через толпу протиснулся Сергей Митрохин. Журналистов на встрече не ждали: она подразумевала закрытый формат, но мероприятие представители дружественной блогеру Алексею Навальному и его кандидатам прессы все же попытались пробраться.

Среди них журналисты телеканала «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы» и, например, работающего в России на деньги американских налогоплательщиков телеканала «Настоящее время», который оппозиция в предвзятости упрекнуть не возьмется. Встреча оппозиции с Горбуновым в итоге состоялась из-за требований о виски, чае и свете софитов от Соболь и ее сателлитов, однако пресса заполучила эффектные (при условии «правильной» подачи) фото и видео митинга.

«Видимо, человек не готов публично представить свою позицию, очень жаль», — наигранно вскрикнула Соболь на камерц, выразив недовольство.

В коридоре здания Мосгоризбиркома кандидат в столичный парламент от партии «Яблоко» Митрохин все же встретился с Горбуновым. Яшин не отставал от Митрохина: протянул Горбунову руку, но председатель, по словам оппозиционера, отказался ее пожать. Одним из немногих кандидатов, который готов был поговорить конструктивно, оказался Дмитрий Гудков. Горбунов отметил, что политик подошел к встрече наиболее трезво. В конечном итоге согласились обсудить свои проблемы кандидаты-самовыдвиженцы Ирина Собянина и Иван Кульнев.

Ни крепкие рукопожатия, ни встреча с председателем МГИКа, а тем более конструктивный диалог, никак не входили в планы кандидатов от Навального, уверен политолог Владимир Шаповалов в комментарии «Политике Сегодня».

«О каком решении может идти речь, если целью оппозиционеров было дискредитировать органы власти. — удивился Шаповалов. — Составить негативное представление об избирательной компании».

Провокационное поведение кандидатов говорило о том, что они изначально понимали, что не соберут нужное количество подписей. Поэтому устроили политическую демонстрацию, чтобы показать себя жертвами политического режима.

«Будто их незаконно допустили до избирательной кампании», — добавил Шаповалов.

Политолог уверен, что вчерашний митинг у дверей московской мэрии и Мосгоризбиркома — не последний. Демонстрации позволяют удержать негативную новостную повестку выборов: испортить ее. К реальным проблемам москвичей и содержательным вопросам отношения эти митинги не имеют, как и термин независимые кандидаты, применительно к недовольным итогами регистрации.

«Создается стереотип того, что только такие люди как Соболь или Яшин являются независимыми, а остальные нет, но это не так. Выдвигаются люди от 16 политических партий, очень много самовыдвиженцев, представляющих совершенно разные политические позиции, которых допустили», — заметил политолог.

Ни госпоже Соболь, ни ее «товарищам по несчастью»: Митрохину, Яшину, Жданову не нужна Мосгордума, считает Шаповалов. Но встреча с председателем МГИКа была необходима для красивой картинки, чтобы показать недовольных политическим режимом россиян на Западе.

«Такая информация нацелена на внешнего потребителя данной информации», — утверждает Шаповалов, дополняя свой комментарий примером из новостной ленты ВВС.

Так, журналисты уважаемого западного СМИ «пожертвовали» освещением протестов «желтых жилетов» в Париже ради освещения выборов в парламент Москвы. Хотя по масштабам эти акции никак не сопоставимы, резюмируя, поделился наблюдением собеседник агентства.