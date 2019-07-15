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Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля

Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля

 Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий

Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий
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18:21   15 Июля 2019
Россия

Роскомнадзор потребовал у Facebook удалить изображение свастики на гербе России

Роскомнадзор потребовал у Facebook удалить изображение свастики на гербе России

Генеральная прокуратура РФ потребовала у Роскомнадзора заблокировать оскорбляющую государственные символы России иллюстрацию в Facebook. Об этом 15 июля сообщается на официальном сайте ведомства. 

«Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации», — сообщает ведомство. 

На сайте сказано, что уведомление о внесении страницы социальной сети в единый реестр запрещенной информации уже отправлено. 

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» по запросу Роскомнадзора удалила из сообщества MDK комментарий, оскорбляющий госсимволы России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #роскомнадзор #общество #facebook

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