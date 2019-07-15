Роскомнадзор потребовал у Facebook удалить изображение свастики на гербе России

Генеральная прокуратура РФ потребовала у Роскомнадзора заблокировать оскорбляющую государственные символы России иллюстрацию в Facebook. Об этом 15 июля сообщается на официальном сайте ведомства.

«Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации», — сообщает ведомство.

На сайте сказано, что уведомление о внесении страницы социальной сети в единый реестр запрещенной информации уже отправлено.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» по запросу Роскомнадзора удалила из сообщества MDK комментарий, оскорбляющий госсимволы России.