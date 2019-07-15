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 Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий

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18:07   15 Июля 2019
Россия

Турчинов угрожает за минуты «снести» Керченский мост

Турчинов угрожает за минуты «снести» Керченский мост

Крылатые ракеты «Нептун», которые созданы на Украине, якобы способны уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также «в течение нескольких минут снести» Керченский мост. По крайней мере так утверждает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По словам Турчинова, для защиты от России в Черном и Азовском морях Киев модернизировал комплексы С-125, а также разработать собственный комплекс крылатых ракет.

«Комплексное решение этой проблемы — мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», созданный в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли Российской Федерации любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования», — заявил он в интервью одному из украинских изданий.

Подобного рода угрозы со стороны Киева российские представители уже неоднократно комментировали скорее с иронией. К примеру, зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров отметил, что столкновение на море с российскими силами «очевидно, закончится крахом для ВМС Украины».

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Автор: Алла Ларионова
#украина #турчинов

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