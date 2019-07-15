Турчинов угрожает за минуты «снести» Керченский мост

Крылатые ракеты «Нептун», которые созданы на Украине, якобы способны уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также «в течение нескольких минут снести» Керченский мост. По крайней мере так утверждает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По словам Турчинова, для защиты от России в Черном и Азовском морях Киев модернизировал комплексы С-125, а также разработать собственный комплекс крылатых ракет.

«Комплексное решение этой проблемы — мобильный комплекс крылатых ракет «Нептун», созданный в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли Российской Федерации любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования», — заявил он в интервью одному из украинских изданий.

Подобного рода угрозы со стороны Киева российские представители уже неоднократно комментировали скорее с иронией. К примеру, зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров отметил, что столкновение на море с российскими силами «очевидно, закончится крахом для ВМС Украины».