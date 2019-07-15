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Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий
Корреспондент ФАН пострадал от слезоточивого газа при разгоне протестующих в Хартуме

Корреспондент ФАН пострадал от слезоточивого газа при разгоне протестующих в Хартуме

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18:31   15 Июля 2019
Весь мир

Корреспондент ФАН пострадал от слезоточивого газа при разгоне протестующих в Хартуме

Корреспондент ФАН пострадал от слезоточивого газа при разгоне протестующих в Хартуме

Корреспондент Федерального агентства новостей в понедельник, 15 июля, сообщал, что в Хартуме началась новая активная фаза противостояния между оппозицией и Переходным военным советом Судана. Полицейские приехали, чтобы разогнать протестующих, которые возвели баррикады и сожгли покрышки на главной улице Хартума. 

Противостояние демонстрантов и правоохранителей завершилось применением слезоточивого газа со стороны последних. Также от действий полицейских пострадал  корреспондент ФАН. По его словам, суданские правоохранители проверили его документы и аккредитацию журналиста, а после дали воды, помогли промыть глаза и отпустили.

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Автор: Анатолий Кубарев
#видео #судан #общество #хартум

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