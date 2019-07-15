Корреспондент ФАН пострадал от слезоточивого газа при разгоне протестующих в Хартуме

Корреспондент Федерального агентства новостей в понедельник, 15 июля, сообщал, что в Хартуме началась новая активная фаза противостояния между оппозицией и Переходным военным советом Судана. Полицейские приехали, чтобы разогнать протестующих, которые возвели баррикады и сожгли покрышки на главной улице Хартума.

Противостояние демонстрантов и правоохранителей завершилось применением слезоточивого газа со стороны последних. Также от действий полицейских пострадал корреспондент ФАН. По его словам, суданские правоохранители проверили его документы и аккредитацию журналиста, а после дали воды, помогли промыть глаза и отпустили.