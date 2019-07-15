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Вучич поблагодарил Макрона за помощь с вертолетами и аэропортом
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Корреспондент ФАН пострадал от слезоточивого газа при разгоне протестующих в Хартуме

 Вучич поблагодарил Макрона за помощь с вертолетами и аэропортом

Вучич поблагодарил Макрона за помощь с вертолетами и аэропортом
17:53   15 Июля 2019
Весь мир

Вучич поблагодарил Макрона за помощь с вертолетами и аэропортом

Вучич поблагодарил Макрона за помощь с вертолетами и аэропортом

Сербский лидер Александр Вучич в понедельник, 15 июля, встретил в Белграде французского коллегу Эммануэля Макрона и поблагодарил за поставленные вертолеты Airbus и французскую концессию местного аэропорта. По его словам, Сербия получила вертолеты от фрацузско-германских партнеров. Также президенты открыли мемориальную доску в белградском аэропорту «Никола Тесла», которую посвятили началу модернизации гавани французской компанией-концессионером Vinci Airports.

«Здесь на вратах Белграда, в аэропорту Никола Тесла, которым управляет французская компания Vinci, хочу вас поблагодарить и сказать, что это лишь начало нашего исключительного сотрудничества»,  — сказал Вучич Макрону.

В ходе визита сербские и французские делегации подпишут более 20 документов в области экономики, культуры и безопасности. Помощник министра обороны Сербии Ненад Милорадович отмечал, что пять из них посветят военно-техническому сотрудничеству.

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Автор: Анатолий Кубарев
#вертолет #франция #аэропорт #сербия

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