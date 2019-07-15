Оппозиции нужна встреча с главой Мосгоризбиркома, чтобы пошуметь

Встреча несостоявшихся кандидатов в Мосгордуму с руководителем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым в понедельник, 15 июля, не удовлетворила первых, однако председатель заявил, что он готов пообщаться с каждым, кто не согласен с итогами проверки подписных листов. Впрочем, оппозиция может использовать встречу для новых провокацией, не исключает Федеральное агентство новостей.

Собравшись на несанкционированный митинг у здания избиркома, протестующие начали скандировать оскорбительные речевки, требуя главу ведомства выйти к ним. Видимо, митингующие не знали, что в воскресенье у Горбунова выходной, отмечает агентство. Слух о том, что глава комиссии находился внутри здания, а потом якобы скрылся через черный ход, подогрел протестные настроения среди собравшихся.

Организаторы акции провоцировали полицию и призывали собравшихся действовать. Позже кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь заявила, что останется перед зданием ведомства на ночь.

«Я останусь здесь, пока Горбунов не встретится с нами — независимыми кандидатами. Я призываю здесь остаться всех людей, которые могут поддержать нас сейчас», — сказала она.

Ближе к ночи сотрудники правопорядка пресекли попытку митингующих разбить у здания ведомства палаточный лагерь. Независимые кандидаты, которые и организовали протесты, — Любовь Соболь, Илья Яшин и Иван Жданов были задержаны, но вскоре отпущены. Сам Горбунов назвал произошедшее «не демократией, а анархией», и предложил организаторам пообщаться с ним лично.

О «мертвых душах» в подписных листах независимых кандидатов ранее сообщил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, а еще ранее московская полиция обнаружила «фабрику», где за деньги «рисовали» подписи в поддержку выдвижения Любови Соболь.