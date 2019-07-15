Смольный одобрил проект планировки развязки ЗСД

Смольный одобрил проект строительства продолжения Шуваловского проспекта с развязкой Западного скоростного диаметра (ЗСД). Участок Шуваловского проспекта от Камышовой до Пленарной улицы должен быть построен к 2020-2021 году. Об этом 15 июля сообщает РБК.

По словам главы комитета по градостроительству и архитектуре Смольного Владимира Григорьева, длина нового участка составит 2,92 километра. Его расчетная интенсивность движения составит примерно 38 тысяч транспортных единиц в день.

Проект предполагает, что от примыкания Камышомовой улицы до развязки с ЗСД будут сделаны четыре полосы движения с разделительной полосой. Кольцо общественного транспортана Камышовой улице планируется вынести на участок северо-восточнее примыкания к ней Шуваловского проспекта. Кроме этого, на проспекте установят мост через реку Глухарку. Пешеходные тротуары вместе с велодорожками также появятся с обеих сторон от Шуваловского проспекта. Ранее в Смольном одобрили проект планировки и межевания территории для строительства транспортной развязки ЗСД на Васильевском острове в районе Шкиперского протока. Это будет магистральная улица протяженностью 4,36 километров. Сообщается, что расчетная интенсивность движения на данном отрезке составит до 55 тысяч единиц транспорта в сутки.