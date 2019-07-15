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 Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий

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Вылетевший в Москву самолет латвийской компании AirBaltic вернулся в Ригу

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17:16   15 Июля 2019
Россия

Саудовская Аравия и «Росгеология» обсуждают партнерство​​​​​​​

Саудовская Аравия и «Росгеология» обсуждают партнерство​​​​​​​

Саудовская Аравия и «Росгеология» прорабатывают проект развития базы твердых полезных ископаемых королевства. Согласно итоговому протоколу совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Эр-Рияда и Москвы, стоимость проекта оценили в 300 миллионов долларов (почти 19 миллиардов рублей).

«Геологоразведка для освоения собственной минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых Саудовской Аравии», — говорится в документе.

Российскую сторону в проекте представляет холдинг «Росгеология», а саудовскую —  министерство энергетики и промышленности и Saudi Geological Survey, передает РИА Новости. Сейчас стороны согласовывают технические условия сотрудничества.

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Автор: Анатолий Кубарев
#саудовская аравия #общество #полезные ископаемые #росгеология

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