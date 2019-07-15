Саудовская Аравия и «Росгеология» обсуждают партнерство
Саудовская Аравия и «Росгеология» прорабатывают проект развития базы твердых полезных ископаемых королевства. Согласно итоговому протоколу совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Эр-Рияда и Москвы, стоимость проекта оценили в 300 миллионов долларов (почти 19 миллиардов рублей).
«Геологоразведка для освоения собственной минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых Саудовской Аравии», — говорится в документе.
Российскую сторону в проекте представляет холдинг «Росгеология», а саудовскую — министерство энергетики и промышленности и Saudi Geological Survey, передает РИА Новости. Сейчас стороны согласовывают технические условия сотрудничества.
#МПК_Россия_КСА Проходит пленарное заседание Российско-Саудовской межправительственной комиссии, возглавляемое Министром энергетики России Александром Новаком @novakav1 и Министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом pic.twitter.com/QtxdQWN0p3— Минэнерго России (@MinenergoGov) 10 июня 2019 г.