Саудовская Аравия и «Росгеология» обсуждают партнерство​​​​​​​

Саудовская Аравия и «Росгеология» прорабатывают проект развития базы твердых полезных ископаемых королевства. Согласно итоговому протоколу совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Эр-Рияда и Москвы, стоимость проекта оценили в 300 миллионов долларов (почти 19 миллиардов рублей).

«Геологоразведка для освоения собственной минерально-сырьевой базы твердых полезных ископаемых Саудовской Аравии», — говорится в документе.

Российскую сторону в проекте представляет холдинг «Росгеология», а саудовскую — министерство энергетики и промышленности и Saudi Geological Survey, передает РИА Новости. Сейчас стороны согласовывают технические условия сотрудничества.