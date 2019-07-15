Восстановительные работы после паводка в Иркутской области завершатся до 19 июля
Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что основные восстановительные работы в пострадавших в результате паводка районах Иркутской области завершатся до 19 июля.
Он отметил, что специалисты практически восстановили водоснабжение и электроснабжение. В многоквартирных домах налажена подача горячей воды, восстановлены большинство проездов и мостов.
В Иркутской области продолжаются восстановительные работы. Сотрудники МЧС России и волонтеры круглосуточно ведут работу по очистке подворий от мусора и откачке воды. #ИркутскаяОбласть #Тулун #паводок #ЧС #помощь #МЧС #МЧСРОССИИ pic.twitter.com/ZX4PLE5V4o— МЧС России (@MchsRussia) July 15, 2019
Мутко отметил, что в зону паводка попали около 38 тысяч человек. Это жители 108-и населенных пунктов. На данный момент практически все пострадавшие получили социальные выплаты по 10 тысяч рублей.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. В регионе все еще действует режим ЧС.