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17:35   15 Июля 2019
Россия

Восстановительные работы после паводка в Иркутской области завершатся до 19 июля

Восстановительные работы после паводка в Иркутской области завершатся до 19 июля

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что основные восстановительные работы в пострадавших в результате паводка районах Иркутской области завершатся до 19 июля. 

Он отметил, что специалисты практически восстановили водоснабжение и электроснабжение. В многоквартирных домах налажена подача горячей воды, восстановлены большинство проездов и мостов. 

Мутко отметил, что в зону паводка попали около 38 тысяч человек. Это жители 108-и населенных пунктов. На данный момент практически все пострадавшие получили социальные выплаты по 10 тысяч рублей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. В регионе все еще действует режим ЧС.

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Автор: Виктория Разумовская
#мутко #паводок #общество #иркутская область

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