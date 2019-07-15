Киев и Москва обсуждают обмен украинских моряков

Москва и Киев обсуждают обмен задержанных в конце 2018 года украинских моряков. Об этом заявил 15 июля замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, передает «Российская газета».

Карасин подтвердил журналистам, что стороны обсуждают обмен задержанных, однако подробности разглашать не стал.