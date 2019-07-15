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 Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий

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17:14   15 Июля 2019
Россия

Киев и Москва обсуждают обмен украинских моряков

Киев и Москва обсуждают обмен украинских моряков

Москва и Киев обсуждают обмен задержанных в конце 2018 года украинских моряков. Об этом заявил 15 июля замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, передает «Российская газета». 

Карасин подтвердил журналистам, что стороны обсуждают обмен задержанных, однако подробности разглашать не стал.

Ряд экспертов предполагают, что украинских моряков могут отпустить 18 или 19 июля. 

Ранее сообщалось, что ФСБ попросила продлить арест морякам, задержанным в Керченском проливе, на три месяца.

В ноябре 2018 года несколько украинских военных кораблей нарушили госграницу РФ в Черном море. Российские пограничники потребовали прекратить опасные маневры, которые совершали украинские корабли в течение нескольких часов, однако те проигнорировали законные требовая российской стороны. Сотрудникам погранслужбы пришлось использовать оружие. Позже всем задержанным предъявили обвинение в нарушении государственной границы РФ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #общество #весь мир #украинские моряки

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