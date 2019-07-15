Банк Англии показал 50-фунтовую купюру с портретом математика Алана Тьюринга

Банк Англии презентовал новую банкноту достоинством в 50 фунтов. На ее реверсе поместят портрет английского математика и криптографа Алана Тьюринга (1912-1954). Помимо изображения ученого, на банкноте будет его цитата и лента с датой рождения в двоичном коде. Ожидается, что купюры поступят в обращение к концу 2021 года.

В минувшем году британские власти решили посвятить новую 50-фунтовую купюру одному из выдающихся представителей научного мира. Всего в списке были 12 деятелей, включая физиков Стивена Хокинга и Эрнесат Резерфорда.

Тьюринга считают отцом информатики и искусственного интеллекта. Во время Второй мировой войны ученый создал специальный дешифровщик, который взламывал сообщения, закодированные немецкой машиной «Энигма».