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 Банк Англии показал 50-фунтовую купюру с портретом математика Алана Тьюринга

Банк Англии показал 50-фунтовую купюру с портретом математика Алана Тьюринга
Украинец в исподнем и с веслом требовал пустить Соболь на выборы

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 Восстановительные работы после паводка в Иркутской области завершатся до 19 июля

Восстановительные работы после паводка в Иркутской области завершатся до 19 июля
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля

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 Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий

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Вылетевший в Москву самолет латвийской компании AirBaltic вернулся в Ригу

Вылетевший в Москву самолет латвийской компании AirBaltic вернулся в Ригу

 Банк Англии показал 50-фунтовую купюру с портретом математика Алана Тьюринга

Банк Англии показал 50-фунтовую купюру с портретом математика Алана Тьюринга
17:19   15 Июля 2019
Весь мир

Банк Англии показал 50-фунтовую купюру с портретом математика Алана Тьюринга

Банк Англии показал 50-фунтовую купюру с портретом математика Алана Тьюринга

Банк Англии презентовал новую банкноту достоинством в 50 фунтов. На ее реверсе поместят портрет английского математика и криптографа Алана Тьюринга  (1912-1954). Помимо изображения ученого, на банкноте будет его цитата и лента с датой рождения в двоичном коде. Ожидается, что купюры поступят в обращение к концу 2021 года.

В минувшем году британские власти решили посвятить новую 50-фунтовую купюру одному из выдающихся представителей научного мира. Всего в списке были 12 деятелей, включая физиков Стивена Хокинга и Эрнесат Резерфорда. 

Тьюринга считают отцом информатики и искусственного интеллекта. Во время Второй мировой войны ученый создал специальный дешифровщик, который взламывал сообщения, закодированные немецкой машиной «Энигма».

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Автор: Арсений Аскольский
#банкноты #банк англии

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