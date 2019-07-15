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 Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий

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Вылетевший в Москву самолет латвийской компании AirBaltic вернулся в Ригу

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16:52   15 Июля 2019
Весь мир

Саудовская Аравия и «Вертолеты России» обсуждают партнерство​​​​​​​

Саудовская Аравия и «Вертолеты России» обсуждают партнерство​​​​​​​

Саудовская Аравия обсуждает с холдингом «Вертолеты России» потенциальное партнерство в технологиях гражданского вертолетостроения. Согласно итоговому протоколу совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Эр-Рияда и Москвы, стороны поприветствовали консультации между холдингом «Вертолеты России» и Саудовской Аравией.

«Обсудили  возможное партнерство по различным видам технологий гражданского вертолетостроения», — говорится в документе​​​.

Саудовская Аравия выступила за подписание в 2019 году с РФ меморандума о сотрудничестве в сфере безопасности гражданской авиации, передает РИА Новости.

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Автор: Анатолий Кубарев
#саудовская аравия #общество #партнерство #вертолеты россии

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