Саудовская Аравия и «Вертолеты России» обсуждают партнерство
Саудовская Аравия обсуждает с холдингом «Вертолеты России» потенциальное партнерство в технологиях гражданского вертолетостроения. Согласно итоговому протоколу совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Эр-Рияда и Москвы, стороны поприветствовали консультации между холдингом «Вертолеты России» и Саудовской Аравией.
«Обсудили возможное партнерство по различным видам технологий гражданского вертолетостроения», — говорится в документе.
Саудовская Аравия выступила за подписание в 2019 году с РФ меморандума о сотрудничестве в сфере безопасности гражданской авиации, передает РИА Новости.
#МПК_Россия_КСА Встреча сопредседателей Российско-Саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александра Новака @novakav1 и Министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов КСА Халида Аль-Фалиха в узком составе pic.twitter.com/6Qk9vBraPz— Минэнерго России (@MinenergoGov) 10 июня 2019 г.