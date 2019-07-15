Саудовская Аравия и «Вертолеты России» обсуждают партнерство​​​​​​​

Саудовская Аравия обсуждает с холдингом «Вертолеты России» потенциальное партнерство в технологиях гражданского вертолетостроения. Согласно итоговому протоколу совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Эр-Рияда и Москвы, стороны поприветствовали консультации между холдингом «Вертолеты России» и Саудовской Аравией.

«Обсудили возможное партнерство по различным видам технологий гражданского вертолетостроения», — говорится в документе​​​.

Саудовская Аравия выступила за подписание в 2019 году с РФ меморандума о сотрудничестве в сфере безопасности гражданской авиации, передает РИА Новости.