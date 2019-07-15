Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 19 июля. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 15 июля.

В качестве причины представитель суда назвал в связи «нахождение судей в совещательной комнате по другому делу». В понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган допустила, что журналиста отпустят после заседания. Ранее главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что привез в Киев письмо от матери Вышинского. Письмо передали украинском лидеру Владимиру Зеленскому.

Журналиста арестовали больше года назад в Киеве. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в госизмене. Наказание по этой статье предусматривает до 15 лет колонии. Вышинский назвал обвинения ложью и манипуляцией.