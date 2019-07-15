Украинец в исподнем и с веслом требовал пустить Соболь на выборы

Пользователи соцсетей деанонимизировали украинского участника незаконного воскресного митинга скандально известной соратницы Навального Любови Соболь в Москве, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Некоторые фото мужчины выглядят крайне странно.

Несанкционированная акция «независимых» кандидатов в Мосгордуму прошла в Москве накануне, 14 июля. Ее организовали пытавшиеся прорваться в парламент российской столицы члены команды Навального, которым отказали в регистрации из-за превышения порога признанных недействительными подписей граждан. Среди них Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и еще ряд лиц из псевдолиберальной тусовки.

Освещавший незаконный митинг канал «Дождь» взял интервью у одного из его участников. Он оказался украинцем, который грезит о «майдане» в Москве. Россияне в соцсетях возмутились присутствием подобных личностей на митинге в российской столице и довольно скоро нашли профили этого молодого человека в соцсетях.

«Майданщиком» оказался 39-летний Максим Мирошниченко из украинского города Ровно. В России он работает плитоукладчиком. По мнению пользователей, присутствие таких деятелей на митингах «оппозиционеров» наглядно демонстрирует, откуда берут начало такие «протестные» движения.

Вот вчера, глядя на видео с "москвичом" из Украины, который хочет поменять власть, становится кристалльно ясно, откуда в ЕКБ нарисовались поскакушки "Кто не скачет, тот за храм!" у протестунов за сквер. — Голос Мордора (@spacelordrock) July 15, 2019

???????????? Знакомьтесь. Мальчик с веслом. Максимка Мирошниченко из Полтавы, Украина, 39 лет, плиточник. Пришел поддержать протесты росоппозиции на выборы в Мосгордуму. pic.twitter.com/CCMcyjXRao — matutin (@matutin) July 15, 2019

"Девушка с веслом" уже не та ... ???? https://t.co/MkqONsrOkp — Cherryna (@May_Lilas) July 15, 2019

Больше всего ажиотажа произвела найденная пользователями на просторах интернета постановочная фотография Мирошниченко в нижнем белье с веслом. Россияне иронично называют украинца типичным представителем аудитории Яшина-Соболь. Также снимок стал причиной для шуток на тему советской статуи «Девушка с веслом», которую можно увидеть на улицах многих городов бывшего СССР.

Соболь, Яшин и Жданов были задержаны во время незаконного митинга у стен Московского избиркома из-за многочисленных провокаций. По мнению экспертов, нарушившая закон акция лишь продемонстрировала малочисленность сторонников «независимых» кандидатов, а сам митинг организовали специально для задержания и дальнейших спекуляций на за уши притянутой теме «политзаключенных».