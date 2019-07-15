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17:39   15 Июля 2019
Россия

Украинец в исподнем и с веслом требовал пустить Соболь на выборы

Украинец в исподнем и с веслом требовал пустить Соболь на выборы

Пользователи соцсетей деанонимизировали украинского участника незаконного воскресного митинга скандально известной соратницы Навального Любови Соболь в Москве, сообщает ФБА «Экономика сегодня». Некоторые фото мужчины выглядят крайне странно.

Несанкционированная акция «независимых» кандидатов в Мосгордуму прошла в Москве накануне, 14 июля. Ее организовали пытавшиеся прорваться в парламент российской столицы члены команды Навального, которым отказали в регистрации из-за превышения порога признанных недействительными подписей граждан. Среди них Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и еще ряд лиц из псевдолиберальной тусовки.

Освещавший незаконный митинг канал «Дождь» взял интервью у одного из его участников. Он оказался украинцем, который грезит о «майдане» в Москве. Россияне в соцсетях возмутились присутствием подобных личностей на митинге в российской столице и довольно скоро нашли профили этого молодого человека в соцсетях.

«Майданщиком» оказался 39-летний Максим Мирошниченко из украинского города Ровно. В России он работает плитоукладчиком. По мнению пользователей, присутствие таких деятелей на митингах «оппозиционеров» наглядно демонстрирует, откуда берут начало такие «протестные» движения.

Больше всего ажиотажа произвела найденная пользователями на просторах интернета постановочная фотография Мирошниченко в нижнем белье с веслом. Россияне иронично называют украинца типичным представителем аудитории Яшина-Соболь. Также снимок стал причиной для шуток на тему советской статуи «Девушка с веслом», которую можно увидеть на улицах многих городов бывшего СССР.

Соболь, Яшин и Жданов были задержаны во время незаконного митинга у стен Московского избиркома из-за многочисленных провокаций. По мнению экспертов, нарушившая закон акция лишь продемонстрировала малочисленность сторонников «независимых» кандидатов, а сам митинг организовали специально для задержания и дальнейших спекуляций на за уши притянутой теме «политзаключенных». 

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Автор: Алла Ларионова
#митинг #соцсети #мосгордума #яшин #соболь

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