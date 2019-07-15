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16:33   15 Июля 2019
Россия

Глава Мосгоризбиркома не допустил очередной провокации «независимых» кандидатов

Глава Мосгоризбиркома не допустил очередной провокации «независимых» кандидатов

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пресек провокацию оппозиционных кандидатов в здании комиссии. Некоторые СМИ сообщают, что туда стягиваются агрессивно настроенные люди. Об этом пишет Nation News.

По словам источника издания, «независимые» кандидаты хотели превратить встречу с Горбуновым в очередную несанкционированную акцию протеста. В связи с этим было принято решение выслушать каждого кандидата лично.

Ранее руководитель Мосгоризбиркома заявил, что открыт для диалога с оппозицией и готов принять всех желающих.

«Я уже три раз вам говорил: придут — я их приму»,  — подчеркнул Горбунов.

В воскресенье, 14 июля, несанкционированный митинг прошел перед зданием Мосгоризбиркома. По мнению экспертов, правоохранители вели себя профессионально, обеспечивая порядок и безопасность граждан, игнорируя провокации оппозиционных кандидатов, в частности, юриста ФБК Любови Соболь.

В итоге полиция задержала кандидатов в Мосгордуму, которые и стали инициаторами митинга, — Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова. 

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #митинг #мосгордума #соболь

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