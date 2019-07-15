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17:04   15 Июля 2019
Россия

Скворцова оценила состояние здравоохранения в Ставропольском крае

Скворцова оценила состояние здравоохранения в Ставропольском крае

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова оценила состояние здравоохранения в Ставропольском крае. Она отметила эффективность работы и профессионализм команды регионального министерства.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 15 июля.

Скворцова побывала в регионе 12 июля в составе правительственной делегации. В рамках визита министр посетила краевой перинатальный центр. Там она ознакомилась с проектами строительства новых блоков онкологического центра, кардиодиспансера и краевой клинической больницы. 

Говоря о проблемах кадрового дефицита, министр заявила, что их можно решить благодаря системе целевого обучения.

«Мы можем прийти к студентам последних курсов, с ними заключить договор с конкретными социальными пакетами», — отметила Скворцова.

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Автор: Виктория Разумовская
#минздрав #скворцова #ставропольский край

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