Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова оценила состояние здравоохранения в Ставропольском крае. Она отметила эффективность работы и профессионализм команды регионального министерства.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 15 июля.

Скворцова побывала в регионе 12 июля в составе правительственной делегации. В рамках визита министр посетила краевой перинатальный центр. Там она ознакомилась с проектами строительства новых блоков онкологического центра, кардиодиспансера и краевой клинической больницы.

Говоря о проблемах кадрового дефицита, министр заявила, что их можно решить благодаря системе целевого обучения.