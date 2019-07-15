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16:39   15 Июля 2019
Россия

Матвиенко считает, что усыновление однополыми семьями приведет к вырождению человечества

Матвиенко считает, что усыновление однополыми семьями приведет к вырождению человечества

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Мнение она выразила на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» в понедельник, 15 июля.

По словам сенатора, в законодательстве многих стран вместо привычного «мама» и «папа» фигурируют понятия «родитель номер один» и «родитель номер два». Матвиенко не может представить, что малыш вместо привычного «мама» произнесет «родитель номер один».

Спикер также заявила, что такие основы счастья как семья и дети «не должны размываться». Нужно жить в обществе, которое гармонично с его установками, отметила Матвиенко. 

Напомним, в РФ запрещено передавать сирот на усыновление в страны, где однополые браки разрешены законодательно, а также есть закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

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Автор: Арсений Аскольский
#дети #матвиенко #однополые браки

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