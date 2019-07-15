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 Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий

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Вылетевший в Москву самолет латвийской компании AirBaltic вернулся в Ригу

Вылетевший в Москву самолет латвийской компании AirBaltic вернулся в Ригу

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16:40   15 Июля 2019
Россия

«Аэрофлот» планирует взять в лизинг еще шесть французских самолетов A320neo

«Аэрофлот» планирует взять в лизинг еще шесть французских самолетов A320neo

Российский «Аэрофлот» проводит тендер на предоставление компании в операционный лизинг шести французских пассажирских самолетов A320neo. Согласно материалам на портале государственных закупок, «Аэрофлот» готов заплатить до 566 миллионов долларов (более 35 миллиардов рублей).

«Оказание услуг операционного лизинга в отношении шести Airbus 320–251N с датами поставок в 2020 году», — отметили в заявке​​​.

Тендер разбили на два лота — лизинг двух пассажирских самолетов с максимальной стоимостью контракта 188,6 миллиона долларов (почти 12 миллиардов рублей) и лизинг четырех A320neo со стоимостью договора до 377,8 миллиона долларов. Итоги торгов планируют подвести в среду, 24 июля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэрофлот #самолет #общество #лизинг

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