«Аэрофлот» планирует взять в лизинг еще шесть французских самолетов A320neo
Российский «Аэрофлот» проводит тендер на предоставление компании в операционный лизинг шести французских пассажирских самолетов A320neo. Согласно материалам на портале государственных закупок, «Аэрофлот» готов заплатить до 566 миллионов долларов (более 35 миллиардов рублей).
«Оказание услуг операционного лизинга в отношении шести Airbus 320–251N с датами поставок в 2020 году», — отметили в заявке.
Тендер разбили на два лота — лизинг двух пассажирских самолетов с максимальной стоимостью контракта 188,6 миллиона долларов (почти 12 миллиардов рублей) и лизинг четырех A320neo со стоимостью договора до 377,8 миллиона долларов. Итоги торгов планируют подвести в среду, 24 июля.
Do you remember your first flight? Over our 50 years, we've been making flying more accessible. The number of passengers boarding a plane yearly is set to double by 2037 to 8.2bn, with particular growth in the Asia-Pacific region. #Airbus50 https://t.co/qAfGm3B7Cv pic.twitter.com/o3l9GfUzzF— Airbus (@Airbus) 12 июля 2019 г.