«Аэрофлот» планирует взять в лизинг еще шесть французских самолетов A320neo

Российский «Аэрофлот» проводит тендер на предоставление компании в операционный лизинг шести французских пассажирских самолетов A320neo. Согласно материалам на портале государственных закупок, «Аэрофлот» готов заплатить до 566 миллионов долларов (более 35 миллиардов рублей).

Тендер разбили на два лота — лизинг двух пассажирских самолетов с максимальной стоимостью контракта 188,6 миллиона долларов (почти 12 миллиардов рублей) и лизинг четырех A320neo со стоимостью договора до 377,8 миллиона долларов. Итоги торгов планируют подвести в среду, 24 июля.

