РФ отправит на орбиту мини-спутники Саудовской Аравии

Россия отправит на орбиту мини-спутники Саудовской Аравии. Стоимость услуги обойдется королевству в 30 миллионов долларов. Об этом 15 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол заседания совместной межправительственной комиссии двух стран.

«Проект по организации коммерческого запуска космических мини-спутников на низкую околоземную орбиту при помощи российских средств выведения», — сказано в документе.

По данным агентства, приблизительная стоимость услуги составляет 30 миллионов долларов. Известно, что на сегодняшний момент Российский фонд прямых инвестиций совместно с портфольной компанией Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии обсуждают вопрос реализации проекта на экспертном уровне.

Ранее сообщалось, что РФ запускала спутники ArabSat на тяжелых ракетах «Протон», а также технологические мини-спутники SaudiSat и SaudiComsat на «Днепре».