Армянин через Грузию пытался ввезти в Россию радиоактивный торий

Сотрудники грузинской Службы государственной безопасности задержали на таможенном пункте «Садахло», который находится на границе Грузии и Армении, мужчину, пытавшегося провезти радиоактивный торий. Об этом сообщили на сайте ведомства 15 июля.

«Следствие установило, что гражданином Армении была предпринята попытка перевозки вещества «торий», расфасованного в четыре упаковки, в грузовом микроавтобусе из Армении в Российскую Федерацию через территорию Грузии», — указано в публикации.

Отмечается, что общий вес вещества составил более 70 килограмм. Торий имеет массовое число 232. От упаковок исходил радиационный фон до 18 микрозиверт в час. Стоит отметить, что граница безопасной мощности — 0,5 микрозиверт.

Армянина задержали, а Тбилисский городской суд передал его под стражу. Специалисты Главного следственного управления Департамента контрразведки СГБ Грузии расследуют дело по факту незаконной перевозки радиоактивных веществ. Преступник может отправиться в тюрьму на срок от пяти до десяти лет.