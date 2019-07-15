Беглов считает важным проектом строительство магистральной линии в Приморском районе

Ввиду с активной застройки в Приморском районе возникает необходимость в модернизации дорог. В связи с эти в районе появится новая магистральная линия, которая позволит разгрузить съезд на ЗСД.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов считает строительство транспортной развязки Шуваловского проспекта с ЗСД важным проектом, который однако требует немалых финансовых затрат. Об этом он сообщил в ходе заседания малого правительства в Смольном, сообщают «Невские новости».

Сейчас связь дорог Приморского района с ЗСД осуществляется лишь с помощью развязки с Богатырским проспектом, но она на протяжении всего дня очень загружена. Для решения проблемы нужно построить еще одну развязку. Ее было решено строить ее на Шуваловском проспекте.

Дорожно-транспортной инфраструктуре Северной столицы необходима модернизация. Правительство города тщательно работает над этим.